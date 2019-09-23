Adnan Oktar'ın kediciğinden dans savunması

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin ifadelerine göre, Rıza Sarraf dosyasında bilirkişilik yapan iki yabancı ismin sizin aracılığınızla Adnan Oktar ile görüştüğü, bu görüşmeden sonra Amerika’da bu davanın başladığı" iddialarını sorması üzerine Atmaca, şunları söyledi: "Ben bu kişileri hayatımda hiç görmedim. Bu ifadeyi veren kişiyi de 20 yıl önce gördüm. Bu iftira. Bu iki kişi geldiğinde de Adnan Bey canlı yayındaymış. Yayını kesmiyor. Arkadaşlarımızın ifadeleri var. Ben orada bile yokum. Hiçbir alakam, bağlantım yok. Görüşmüş olsam da suç değil ki. 4 yıl sonra bir adamın ne olacağını nereden bilebiliriz ayrıca. Bu olay kurgudur. Ben bu kişileri de tanımıyorum."