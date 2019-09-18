Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş'tan olay fuhuş turnike ifadesi
Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı olarak bilinen Tarkan Yavaş, savunmasını yaparken mahkeme başkanının iddianamede geçen cinsel istismar ve turnike sistemine ilişkin soruları üzerine verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada 162 tutuklu sanık ile 20 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak örgütün yöneticilerinden olduğu kaydedilen Tarkan Yavaş’ın savunması alındı.
''Bizi suç örgütü olarak adlandırmak tamamen vicdansızlık'': Haklarındaki suçlamaların soyut iddialardan ibaret olduğunu savunan Tarkan Yavaş, örgüt içerisindeki erkeklerin imam olduğu iddiasını kabul etmediğini söyledi. İnsanların maneviyatını arttırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Yavaş, şu ifadeleri kullandı; “Tamamen ülkemizin devletimizin lehine faaliyetler yapıyoruz. Suç örgütü gibi bir iddiayı kabul etmiyorum. Bunlar sadece müştekilerin delilsiz iddialarına dayanıyor. İddianamede suçsuzluğuma ilişkin somut konulara yer verilmemiş, suçlamaya yönelik soyut iddialar anlatılmış. Bugüne kadar tek bir adli sicil kaydımız bile yok. Türkiye’nin her ilini dolaşarak Kuran’ı anlattık. Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini anlattık. Böyle faaliyetlerimiz varken bizi suç örgütü olarak adlandırmak tamamen vicdansızlık.
''Faydalarımızın olduğu 40 yıllık dönemimiz gösterilmemiş'': Kuzey Kıbırs’a gittik konferans verdik, burada mehteranı ilk biz çaldık. Kamu güvenliğini bozan hareketler deniyor. Ancak somut bir şey denmiyor. Faydalarımızın olduğu 40 yıllık dönemimiz gösterilmemiş. Yaptığımız konferansları iddianamede suçları gizlemek için yapıldığı şeklinde soyut tabirler var. Materyalist felsefeye karşın dünyadaki en etkin çalışmayı biz yapıyoruz.''
“Bir avuç arkadaşımız var, hepsi de burada”: Örgüt oluşması için amaçlanan suçların olması gerektiğini kaydeden Yavaş, “İddianamede böyle suçlamalar yok. Mehdiliğe yönelik suçlama ve cinsel suçlara yönelik suçlamalar var. Bunlara karşın da hukuki bir dayanak yok iddianamede. Mehdilikten kast edilen devleti ele geçirmekse bunu yapan FETÖ var. Bu bambaşka bir yapı. Bizim şiddetle cebirle ilişkimiz yok. Bizim arkadaşlarımız asker değil polis değil. Bizim zaten bir avuç arkadaşımız var, hepsi de burada” dedi. Allah rızasına uymanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Yavaş, “Biz bunu hissettiğimiz için sevinç kaplıyor. Bunları şikayet olarak anlatmıyoruz. Adnan Oktar’a yönelik tehditlere normal bir insan bir dakika bile katlanamaz. Çok zor bir hayat. Ama faaliyetlerimiz Allah rızası olduğu için kolaylaşıyor bu durum” dedi.