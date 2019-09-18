Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş'tan olay fuhuş turnike ifadesi

“Bir avuç arkadaşımız var, hepsi de burada”: Örgüt oluşması için amaçlanan suçların olması gerektiğini kaydeden Yavaş, “İddianamede böyle suçlamalar yok. Mehdiliğe yönelik suçlama ve cinsel suçlara yönelik suçlamalar var. Bunlara karşın da hukuki bir dayanak yok iddianamede. Mehdilikten kast edilen devleti ele geçirmekse bunu yapan FETÖ var. Bu bambaşka bir yapı. Bizim şiddetle cebirle ilişkimiz yok. Bizim arkadaşlarımız asker değil polis değil. Bizim zaten bir avuç arkadaşımız var, hepsi de burada” dedi. Allah rızasına uymanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Yavaş, “Biz bunu hissettiğimiz için sevinç kaplıyor. Bunları şikayet olarak anlatmıyoruz. Adnan Oktar’a yönelik tehditlere normal bir insan bir dakika bile katlanamaz. Çok zor bir hayat. Ama faaliyetlerimiz Allah rızası olduğu için kolaylaşıyor bu durum” dedi.