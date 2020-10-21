Adnan Oktar'ın Ankara'daki iki evinden çıktı 150 milyon yıllık değeri 10 milyon dolar

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.