Adnan Oktar kediciği Alev Babuna ifşa etti! Seda Sayan Kibariye Muazzez Ersoy
Adnan Oktar davasında savunma yapan sanık Alev Babuna, sanatçılar ve Adnan Oktar’ın ilişkilerine ilişkin bomba açıklamalar yaptı.
Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 167’si 226 sanığın yargılamasına devam edildi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen 25’inci duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.
"Biz bir arkadaş grubuyuz": Duruşmada savunma yapan örgütün önde gelen isimlerinden Oktar Babuna’nın eşi sanık Alev Babuna, “İddiaların tamamını reddediyorum. Adnan Oktar’ı 32 senedir tanırım. Adnan Oktay yakın bir dostumdur, arkadaşımdır. Biz bir suç örgütü değiliz. Didem hanım için iki, Tarkan bey için üç numara benim içinde arkadan geliyor diyorlar. Biz bir arkadaş grubuyuz. Adnan beyden bu zamana kadar hiç talimat almadım. Talimat verdiğini de duymadım. Emir kipiyle asla konuşmaz. Siz bilirsiniz der. Adnan Bey beni imam tayin etmedi. Bu çamuru üstüme Adil Saçan attı” ifadelerini kullandı.
"Adnan bey nikahıma karışmadı": Mahkeme başkanının örgüt talimatına uyarak çocuk sahibi olmadıklarına ilişkin sorusunu cevaplayan sanık Babuna, “Bunu kesinlikle reddediyorum. Böyle bir neden dolayı çocuğumuz yok değil. Çok uzun süredir yargılanmadan ve özel sebeplerimizden dolayı çocuğumuz yok. Ben eşimi çok severek evlendim. Adnan Bey hiçbir şekilde nikahıma karışmadı, tabi ki de mutlu olmuştur. Ben dünya hayatı için eşimi seçmedim. Ahiret hayatında birlikte olacağız” dedi.
"Adnan Bey kimseye dayak atmamıştır": Kuran’ı Kerim’de israfın haram olduğunu belirterek, nakit paranın 2 milyonun altına düştüğü için tutumlu olduklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Babuna, şu ifadeleri kullandı; “Fon değilim. Hukuk yöneticiliği de yapmadım, kimseye hukuk talimatı da vermedim. Adnan Bey, kıyafetlere kadar her konunun sorulduğu bir insan değildir. Kendisinin vakti kıymetlidir. Adnan Bey kimseye dayak atmamıştır, hiç bir zaman şahit olmadım.