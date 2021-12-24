Adnan Oktar 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş! 'Annem beni süsleyip Adnan Oktar'a verdi'
ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'da ilgili mide bulandıran cinsel istismar iddialarına bir yenisini daha eklendi. Annesi tarafından 13 yaşında Adnan Oktar'a verildiğini söyleyen Serra M. defalarca uğradığı istismarı ve o günlerini anlattı. Annesi tarafından süslenerek Oktar'ın evine götürüldüğünü söyleyen Serra M. "Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı" dedi.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonu öğrendikten sonra yaşadığı İsviçre'den İstanbul'a gelen Serra M., yaşadığı istismarı ve kabus dolu günleri anlattı. Annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve "kedicik" olmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Serra, daha 13 yaşındayken Adnan Oktar tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi. Serra'nın ifadeleri sonrası havalimanından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan anne Dilek Çelikten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun şikayeti üzerine anne hakkında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Annem süsleyip onlara götürüyordu
Sabah'ta yer alan habere göre; 10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği Adnan Oktar'ın istismarda bulunduğu 13 yaşındaki Serra M., polise verdiği ifadesinde, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu.
Adnan Oktar ne isterse yapacaksın' diyormuş
Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. ' Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuştu.
Oktar 'kulağıma seni istiyorum de' demiş
Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim."