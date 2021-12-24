Adnan Oktar 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş! 'Annem beni süsleyip Adnan Oktar'a verdi'

Oktar 'kulağıma seni istiyorum de' demiş

Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim."