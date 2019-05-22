Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması sonrası kura töreni yapıldı.