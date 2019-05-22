Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan hakim ve savcı adayları atama işleminin başlaması ile birlikte heyecan yaşadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması sonrası kura töreni yapıldı.
111
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan hakim ve savcı adayları atama işleminin başlaması ile birlikte heyecan yaşadı. Erdoğan'ın butona basmasıyla birlikte salonda büyük bir heyecan başladı. İşte törenden kareler...
211
311
411