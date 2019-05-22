Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan hakim ve savcı adayları atama işleminin başlaması ile birlikte heyecan yaşadı.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan - Sayfa 1

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması sonrası kura töreni yapıldı. 

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Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan - Sayfa 2

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan hakim ve savcı adayları atama işleminin başlaması ile birlikte heyecan yaşadı. Erdoğan'ın butona basmasıyla birlikte salonda büyük bir heyecan başladı. İşte törenden kareler...

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Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan - Sayfa 3
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Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nede büyük heyecan - Sayfa 4
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