Adıyamanlı çoban çekip paylaştı yetkililer hemen oraya koştu

Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı. Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.