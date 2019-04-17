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Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor

Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", karların erimesi ve baharın gelmesiyle ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.

Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 1

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bulunduğu Çat Barajı kıyılarında vatandaşlar, bir yandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartabiliyor. 

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Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 2

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

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Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 3

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, yüzen adaların belirli yerlerde zarar gördüğünü ve bunun için de iyileştirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

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Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 4

Bu yıl adalara ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Bulut, "Yüzen adalara her geçen gün ilgi daha da artıyor. Ziyaretçilerin daha da artması için projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaların canlılığını koruyan bir yapısı var.  Adıyaman'a yakın illerden gelen vatandaşlar, yüzen adaların manzarasını izlemeden gitmiyor." dedi.

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