Adıyaman'da yüzen adalar görenleri şaşkına çeviriyor

Bu yıl adalara ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Bulut, "Yüzen adalara her geçen gün ilgi daha da artıyor. Ziyaretçilerin daha da artması için projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaların canlılığını koruyan bir yapısı var. Adıyaman'a yakın illerden gelen vatandaşlar, yüzen adaların manzarasını izlemeden gitmiyor." dedi.