Adıyaman'da yasak aşktan doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler! Anne ve anneanne serbest kaldı
ADIYAMAN'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesini duymaları sonucu bebek diri diri gömüldüğü mezardan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı. Dehşetin arkasından 'ihanet' ve yasak aşk' çıktı. Gözaltına alınan anne ve anneanne serbest bırakıldı.
Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Diri diri gömülen bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı. Cani anne ve anneanne gözaltına alındı.
Öğrencilerin ihbarıyla mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği hastaneye kaldırırken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı ve fotoğrafları servis edildi. Tedavisine başlanan bebeğe, hemşireler tarafından 'Fatma' ismi verildi.
Olayın ardından polis ekipleri, mezarlık çevresinde görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aynı zamanda son 1 haftada kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebeklerle ilgili ev ziyaretleri yaptı.
Polis ekipleri tarafından yeni doğan bir bebek, gidilen evde bulunamadı. Bunun üzerine dünyaya gelen kız bebeğin ismi açıklanmayan annesi ile anneannesi gözaltına alındı.