Adıyaman’da vahşet! Oğlunu ve yengesini öldürdü sokakta dolaşırken yakalandı

Hastaneye kaldırıldılar: Yengesine ve oğluna vahşeti yaşatan kadın, daha sonra aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. Bahçeden eve dönen aile bireyleri durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Cengiz ve A.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.