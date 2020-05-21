Adıyaman’da vahşet! Oğlunu ve yengesini öldürdü sokakta dolaşırken yakalandı
ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören Zeynep D. (27), tartıştığı yengesi Sultan D. (36) ile kendi oğlu Ali D.'yi (7) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zeynep D., sokakta dolaşırken yakalandı.
Yenisanayi Mahallesi 2858. Sokak’ta ailesinin evine misafirliğe gelen evli olan ve aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Zeynep D. (27), yengesi Sultan Cengiz (30) ile beraber mutfakta bir süre oturmaya başladı.
Önce yengesini sonra oğlunu bıçakladı: Bipolar hastası Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Zeynep D., eline aldığı bıçak ile önce yengesi Sultan Cengiz’in boğazını keserek defalarca bıçakladı. Yengesine yaklaşık 20’ye yakın bıçak darbesi vuran Zeynep D., daha sonra 7 yaşındaki öz oğlu A.D.’nin de boğazını keserek kalbinden hem de karnından bıçakladı.
Hastaneye kaldırıldılar: Yengesine ve oğluna vahşeti yaşatan kadın, daha sonra aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. Bahçeden eve dönen aile bireyleri durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Cengiz ve A.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İkisi de hayata tutunamadı: Burada tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Sultan Cengiz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annesi tarafından boğazı kesilen ve aynı zamanda kalbinden ve karnından bıçaklandığı öğrenilen 7 yaşındaki A.D’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.