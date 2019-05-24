Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.

Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı - Sayfa 1

ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde vatandaşlar yerde kanlar içinde buldukları yavru kediyi veterinere götürdü.

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Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı - Sayfa 2

Veteriner tarafından muayenesi yapılan yavru kedinin dövüldükten sonra bir gözünün kesici aletle oyulduğu belirlendi.

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Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı - Sayfa 3

Yavru kedi tedaviye alınırken, şikayet üzerine harekete geçin polis, kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Adıyaman'da işkence yapılarak gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı - Sayfa 4
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