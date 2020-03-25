Adıyaman'da evde kal çağrısına uyanlara kitap servisi
Adıyaman Belediyesi ‘evde kal' çağrılarına destek vermek amacıyla önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Adıyaman Belediyesi sosyal medya hesaplarından ‘evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara ‘evlere kitap servisi' yapmaya başladı.
Adıyaman Belediyesi korona virüsünden dolayı "evde kal" çağrısına destek için evlere kitap servisine başladı.
Adıyaman Belediyesi ‘evde kal' çağrılarına destek için önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Adıyaman Belediyesi sosyal medya hesaplarından ‘evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara ‘evlere kitap servisi' uygulaması başlattı. Bu anlamlı ve güzel etkinliği sosyal medya hesabından ‘Haydi Adıyaman Kitap Vakti' başlığı ve #EvdeKalOku hashtagiyle duyurdu.
Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı bu paylaşıma vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş kitap talebinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kitap talep eden ilk iki aileyi kitapları kendisi götürdü. Kültür Müdürü Hakan Özöncel ile birlikte başkan Süleyman Kılınç, Sıtkı Bayraktar ve Sunahan Özdemir'e kitaplarını teslim etti.