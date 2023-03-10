Adıyaman'da depremlerde bu halde geldi! Ağır hasarlı binaların içine bakın

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da depremzedelerin geçici barınma imkanlarının geliştirilmesi, enkazların kaldırılması ve hayatın normalleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentte yıkılmamasına rağmen ağır hasarlı olarak belirlenen yaklaşık 5 bin binada da kontrollü yıkımlar yapılıyor.Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartman dairelerinin içi dronlarla görüntülendi.