Adıyaman'da depremlerde bu halde geldi! Ağır hasarlı binaların içine bakın
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da ağır hasarlı binalarda bulunan evlerin içi yıkımın boyutunu gösteriyor.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da depremzedelerin geçici barınma imkanlarının geliştirilmesi, enkazların kaldırılması ve hayatın normalleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kentte yıkılmamasına rağmen ağır hasarlı olarak belirlenen yaklaşık 5 bin binada da kontrollü yıkımlar yapılıyor.Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartman dairelerinin içi dronlarla görüntülendi.
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İşte Adıyaman'dan gelen son görüntüler...
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