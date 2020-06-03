Adıyaman'da binlercesi karaya vurdu! Köylüler tedirgin

Numuneler alınacak: Yumurtlama sezonu olduğu için binlerce balığın bıraktığı yumurtalar ve yeni yavrular gölette yaşam mücadelesi veriyor. Toplu balık ölümlerini fark eden köylüler durumu Gölbaşı Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakamlık balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerini etkileyen çevresel faktörler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise balıkların ölümüne neden olan şeyin bulunması için balık ve su numuneleri alacağı aktarıldı.