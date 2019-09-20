Adıyaman'da 2 çocuğunu 47 gün arayla kaybeden aileden cinayet iddiası...

"Ben aradaşından şüpheleniyorum"

47 gün arayla 2 oğlunu kaybeden Çelik çifti, büyük oğulları İbrahim'in de cinayete kurban gittiğini öne sürdü. İbrahim ile en son, kaybolmadan 2 gün önce konuştuğunu anlatan gözü yaşlı anne Sabiha Çelik, "Ben konuştuktan sonra gece arkadaşıyla dışarıya çıkmış. Sabah halaları aradı. 'İbrahim kayıp' dediler. Hemen gittik, içime korku girdi, hissettim, 'Bu oğlum da gitti' dedim. Ben beraber gittiği arkadaşından şüpheleniyorum. Kesinlikle oğlumun o suda boğulacağını inanmıyorum. Oğlum balık gibi yüzen çocuktu. Benim çocuğumun başına bir iş getirdiler. Evden çıkarken üzerinde siyah tişörtü varmış ancak bulunduğunda oğluma olmayan gri bir tişört varmış. Kasım ayında askere gidecekti. Ellerine kınasını yakıp askere gönderecektim ama izin vermediler. Hüseyinim gibi oda katledildi, iki acı yaşıyorum. Hüseyinime ağıtım bitmemişti. Daha siyahlarımı indirmeden büyük oğlum da gitti" dedi.