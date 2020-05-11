Adıyaman'da 126 yaşında olan Ayşe Nine uzun yaşamın sırrını anlattı

"Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor"

Kendisine aynı mahallede oturan çocukları ile torunlarının da yardımcı olduğunu ancak yemeğini hala kendisinin yaptığını anlatan Ayşe Düz, "Geceleri kalkıp abdest alıyorum, namaz kılıyorum ve dua ediyorum. Allah bana güç ve kuvvet veriyor. Her gün yürüyüş yapıyorum, organik ürünleri tercih ediyorum ve yemek ayırımı yapmıyorum. Hala yemeklerimi kendim yapıyorum. Ne istersem Allah’tan istiyorum ve o da bana veriyor" diye konuştu.