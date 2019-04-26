Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım

Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere takılırken kendisini görüntülemek isteyen muhabirleri “Fotoğraf çekme, makineni kırarım” diye tehdit etti.

Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım - Sayfa 2

Panik yaşadı: Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç ile yollarını ayırdığı konuşulan ünlü futbolcu, objektiflere yakalandığını fark edince panik yaşadı.

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Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım - Sayfa 3

Panik oldu elini bıraktı: Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli magazin basının gündeminde olan Adem Ljajiç, yaşadığı panikten kız arkadaşının elini bırakması dikkat çekti. 

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Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım - Sayfa 4

Bu sırada Ljajiç'in koruması gazetecilerin fotoğraf çekmesine engellemeye çalıştı. Boşnak futbolcu, “Fotoğraf çekme, makineni kırarım” diyerek muhabirleri tehdit etti.

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