Adem Ljajiç sevgilisiyle yakalandı tehdit etti: Makineni kırarım
Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere takılırken kendisini görüntülemek isteyen muhabirleri “Fotoğraf çekme, makineni kırarım” diye tehdit etti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajiç, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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Panik yaşadı: Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç ile yollarını ayırdığı konuşulan ünlü futbolcu, objektiflere yakalandığını fark edince panik yaşadı.
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Panik oldu elini bıraktı: Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli magazin basının gündeminde olan Adem Ljajiç, yaşadığı panikten kız arkadaşının elini bırakması dikkat çekti.
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Bu sırada Ljajiç'in koruması gazetecilerin fotoğraf çekmesine engellemeye çalıştı. Boşnak futbolcu, “Fotoğraf çekme, makineni kırarım” diyerek muhabirleri tehdit etti.
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