Adem ile Havva'dan sonra Sezen Aksu şarkıları deşifresi! Bülent Parlak'ın listesi olay
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Bülent Emin Parlak Adem ve Havva tartışmasına katıldı. Oyuncunun Tİ'ye alarak yaptığı Sezen Aksu ifşası Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya 5 yıl önce çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen 'Cahil Adem ile Havva' sözleri üzerinden eleştiri yağdı. Türkiye gündeminin ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Sezen Aksu hakkında, 'Peygamberlere ve dini değerlere hakaret ettiği' gerekçesiyle soruşturma açıldı, Diyanet açıklama yaptı, siyasilerden ünlülere, şarkıcılardan oyunculara, köşe yazarlarından sosyal medya kullanıcılarına kadar pek çok kesimden hem tepki hem de destek geldi. Günlerdir hakkında çok sayıda haber ve iddia yazılıp çizilen Sezen Aksu için en dikkat çekici çıkışı ise Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın yayına başladığı ilk kadrosunda yer alarak ismini duyuran oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan geldi.
Sezen Aksu’nun gündeme oturan Adem ve Havva şarkısı aslında yeni değil. Sezen Aksu şarkıyı 2017 yılında yaptı. Şarkının müziği Yaşar Gaga'ya sözleri ise Sezen Aksu'ya ait. Şarkının ismi “Şahane Bir Şey Yaşamak”. Şarkının tepki çeken satırları "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." kısmı oldu.
Haftanın en çok konuşulan olayı olan Havva ile Adem olayına ÇGHB kadrosunda özellikle 'Tabutçu Recep' karakteri ile izleyiciyi kahkahalara boğan Bülent Emrah Parlak esprili bir giriş yaptı. Sezen Aksu'ya gelen tepkileri ti'ye alarak paylaşım yapan Bülent Parlak, ünlü sanatçının geçmişten bugüne en çok dinlenen şarkılarından oluşan bir seçki listeledi. Parlak, Sezen Aksu'nun her bir şarkının hangi toplumsal olayı işaret ettiği ve 'gizli mesaj' verdiğini örneklendirerek ironik bir paylaşım yaptı.
Sezen Aksu'nun şarkılarının 'FETÖ'den teröre, Gezi olaylarından Osman Kavala-Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna, 1 Mayıs eylemlerinden Ahmet Davutoğlu'na' varana dek pek çok olayı işarete ettiğini esprili bir dille listeleyen Bülent Emrah Parlak'ın bu tweeti kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Sezen Aksu'nun 60 şarkısını tek tek listeleyerek örneklerle bağdaştıran ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.