Adem ile Havva'dan sonra Sezen Aksu şarkıları deşifresi! Bülent Parlak'ın listesi olay

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu'ya 5 yıl önce çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen 'Cahil Adem ile Havva' sözleri üzerinden eleştiri yağdı. Türkiye gündeminin ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Sezen Aksu hakkında, 'Peygamberlere ve dini değerlere hakaret ettiği' gerekçesiyle soruşturma açıldı, Diyanet açıklama yaptı, siyasilerden ünlülere, şarkıcılardan oyunculara, köşe yazarlarından sosyal medya kullanıcılarına kadar pek çok kesimden hem tepki hem de destek geldi. Günlerdir hakkında çok sayıda haber ve iddia yazılıp çizilen Sezen Aksu için en dikkat çekici çıkışı ise Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın yayına başladığı ilk kadrosunda yer alarak ismini duyuran oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan geldi.