Adele kilo vermede sınır tanımıyor 45 kilo verdi tanınmayacak hale geldi
Simon Konecki'den boşanmanın ardından hızla kilo vermeye başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Adele, son olarak toplam 45 kilo verdi. Los Angeles sokaklarında spor kıyafetleriyle objektiflere takılan Adele'in son hali şaşırttı.
2015 yılında hayatını Simon Konecki ile birleştiren dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 7 yaşındaki oğlunun babası Konecki'den geçtiğimiz yıl boşanmış ve hızla bir değişim içine girmişti. 31 yaşındaki İngiliz şarkıcının, son olarak 45 kilo verdiği ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Adele, spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Bugüne dek 45 kilo verdiği söylenen ve halen kilo vermeye devam ettiği görülen Adele, son fotoğrafında tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.
İlk kez 24 Ekim’de görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini verdi. Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görüldü.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.