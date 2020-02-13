Adele kilo vermede sınır tanımıyor 45 kilo verdi tanınmayacak hale geldi

2015 yılında hayatını Simon Konecki ile birleştiren dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 7 yaşındaki oğlunun babası Konecki'den geçtiğimiz yıl boşanmış ve hızla bir değişim içine girmişti. 31 yaşındaki İngiliz şarkıcının, son olarak 45 kilo verdiği ortaya çıktı.