Adaylık, Özel'in Hakkı. DEM Desteksiz Yavaş, DEM Destekli İmamoğlu'ndan Şanslı.

Türkiye’de seçimler biter, sonuçlar kesinleşmeden kavgalar başlar.

Muhalefet cephesinde liderler tartışmaya açılır, erken genel seçim çağrıları yapılır.

Genellikle de talep karşılık bulmaz, amaca ulaşılmaz.

Ülkenin refahı, güvenliği, huzuru ve istikrarına harcanacak enerji buraya kanalize edilir.

2023 Genel Seçimleri sonrasında da benzer tartışmalar yaşandı.

Bu defa amaca ulaşıldı, lider değişiklikleri yaşandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener siyaseti bıraktı, koltuğu Müsavat Dervişoğlu devraldı.

Ana muhalefet partisi CHP, 04 Kasım 2023’te olağan kurultayını topladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan adaylık beklendi.

İnisiyatif alamadı, ne yardan ne de serden geçti.

Özgür Özel, medeni cesaret gösterdi.

İnisiyatif aldı, taşın altına elini koydu.

Kılıçdaroğlu’nun belirlediği delegelerle, Kılıçdaroğlu’nu yendi.

Yerel seçimlerden başarı ile çıktı.

47 yıl sonra partisine birinciliği taşıdı.

Bazı belediyeleri ilk kez, bazılarını uzun aradan sonra kazandı.

Siyasette normalleşmeyi başlattı, yumuşama dönemine girildi.

Parti içi muhalefete rağmen toplumda karşılık buldu.

Kayyum atamaları ve davalar başladı.

Bunlara, içerde Kılıçdaroğlu ekibi ile İmamoğlu’nun tazyikleri eklendi.

Özel’i dört cephede mücadele yormaya başladı.

İbrahim Tatlıses Şanlıurfa’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeniden adaylık sözü aldı.

Erdoğan, “Sen varsan, varım” diyerek adaylığını açıkladı.

Önceki dönemlerin aksine, muhalefet Erdoğan’ın adaylığına muhalefet etmedi.

CHP içinde de, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması baskıları başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin 28 Ocak’taki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini açıkladı.

Özgür Bey, "Bugün başlıyoruz, yeni bir takvim başlatıyoruz. 1 milyon 600 bin CHP'li, cumhurbaşkanı adayını seçecek" ifadelerini kullandı.

CHP’nin, Cumhurbaşkanı adayını üyelerine sorması çok yerinde.

Ancak, Cumhurbaşkanını sadece CHP’liler seçmiyor.

Tüm seçmenlere sorsalar, daha sağlıklı sonuç alırlar.

Potansiyel aday adayları belli: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel.

Anket firmaları, adaylıklar için nabız yokluyorlar.

Anketlerde, vatandaşın aday görmek istediği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Yavaş, ikinci sırayı alıyor.

İmamoğlu, parti ve teşkilatları zorluyor.

Özel, aradan sıyrılmayı umuyor.

Adaylık, her şeyden önce Genel Başkan Özgür Özel’in hakkıdır.

Partiyi lider yapan odur. Kimse aday olmazken “Ben varım” diyen odur.

Cefasını çeken Özgür Bey olacak, “sefasını” başkası sürecek.

Erdoğan gibi güçlü bir figürü yenerek Cumhurbaşkanı olup tarihe geçmek varken, “Ben yapamam, siz buyrun” diyecek.

Uluslararası tanınırlığın ve gücün olacakken, elinin tersiyle itecek.

Bütün bunlar insanın doğasına aykırı…

Mansur Yavaş, Erdoğan’a karşı şansı en yüksek isim…

CHP’nin potansiyel aday adayları içinde, anketlerde önde çıkıyor.

Polemiklerden uzak duruyor, devlet adamı imajı çiziyor.

İşinde gücünde görüntüsü veriyor. Anadolu’da seviliyor.

CHP’ler, DEM desteklemez diye düşünüyor.

Yavaş da Muhittin Böcek, Burcu Köksal, Tanju Özcan gibi DEM desteği olmadan başkanlığı kazandı.

2019’a göre oyunu 10 puan artırdı.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a karşı şansı en düşük isim…

Anketlerde, Yavaş’ın ardından ikinci sırayı alıyor.

Sürekli polemik ve tartışmaların odağı oluyor.

Vatandaş, devlet adamı ağırlığı göremiyor.

Hizmetleriyle öne çıkamıyor. Anadolu’da Yavaş kadar tutulmuyor.

DEM desteğinin avantaj sağlayacağını düşünüyor.

2019’a göre oyunda puan 3, sayısal olarak 300 binlik bir düşüş var.

Adaylık doğal olarak Özgür Özel’in hakkıdır. DEM desteği olmayan Mansur Yavaş, DEM destekli Ekrem İmamoğlu’ndan daha şanslıdır.