Adana'ya kış gelmiyor! Termometreler 38 dereceyi gösterince park ve caddeler boş kaldı
Yaz sıcaklarının en etkili yaşandığı illerden biri olan Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar dışarı çıkmayınca Adana sokakları boş kaldı.
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.
“Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır”
Adana sıcağını hissettiğini söyleyen Halil İlhan, “Diğer iller şu anda kışı yaşarken biz Adana sıcağını yaşıyoruz. Çukurova bölgesi, diğer illere göre mevsimi farklı şartlarda yaşanıyor."
"Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır. Ekim ve kasım aylarında da emin olun ki bu sıcaklıkları tekrardan yaşayacağız” dedi.