Adanalı'nın yıldızı Mehmet Akif Alakurt haberlere kızdı şoke eden tehditler savurdu

Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan ardından oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve hiç kimseye selam dahi vermediği iddia edildi. Daha önce de saldırgan ve tehditkar paylaşımlar yapan Alakurt, bu haberlerle de çileden çıktı.