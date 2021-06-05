Adanalı'nın yıldızı Mehmet Akif Alakurt haberlere kızdı şoke eden tehditler savurdu
Mehmet Akif Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve kimseye selam dahi vermeden yaşadığı ileri sürüldü. Bu iddiaya kızan Alakurt tehditler savurdu.
Adanalı dizisiyle yıldızı parlayan ardından oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve hiç kimseye selam dahi vermediği iddia edildi. Daha önce de saldırgan ve tehditkar paylaşımlar yapan Alakurt, bu haberlerle de çileden çıktı.
Alakurt, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Antalya'da yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Alakurt, "Brezilya ne zaman Antalya oldu veletler?" diyerek tepki gösterdi.
Oyuncu diğer paylaşımlarında ise peş peşe tehditler savurdu. Hakkında haber yapan bir kurumu hedef alan Alakurt, şunları yazdı:
"Röportaj için davetim hala geçerlidir. Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz. ''
''Ama dua edin bir gün canım sıkılıp da davete karşılık vermediğiniz için kafamdaki listeyle beraber ben röportaja gelmeyeyim."