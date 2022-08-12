Adana'dan üzüntüye boğan haber! Ailesinin feryadı yürek yaktı
ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kaybolurken, ailesinin kanal kenarına gelip feryat etmesi yürekleri dağladı.
Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak (10), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sulama kanalına gelen Abdullah’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah’ın bulunması için çalışma başlattı.
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