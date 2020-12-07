Adana'da yoğun bakımların yüzde 80'i dolu! En risksiz bölgeler mezarlıklar

“Sadece mezarlıklar risksiz”

HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Emine Bebek isimli vatandaş, “1 ay öncesinde bu kadar vaka artışı yoktu. Şuan Adana kötü durumda. Her yer risk bölgesi olarak gözüküyor. İnsanlar kendilerini korumadıkları için bu daha da artacak gibi gözüküyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Etrafımızda ki herkes korona virüse yakalanıyor" dedi.