Adana'da yemek borusu olmayan Muhammed'in içtiği sıvılar boynundan fışkırıyor
ADANA'da 3 yaşındaki Muhammed, yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Karnından beslenen ve katı gıda yiyemeyen Muhammed'in içtiği sıvı gıdalar da boğazındaki delikten geri dökülüyor. 'Çocuğumu böyle görünce her gün eriyorum' anne ameliyat için yardım istiyor.
Ahmed El Hüseyin (23) ile eşi Hamide El Kasım (24), 5 sene önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin 3 sene önce Muhammed El Hüseyin adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.
Doğuştan yemek borusu olmayan küçük Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor.
Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazına açılan delikten geri dökülürken katı hiçbir yiyecek ise yiyemiyor.
50 bin lira gerekli: Kentteki özel bir hastanede ameliyat olması gereken küçük çocuğun ise yaklaşık 50 bin lira tutacak ameliyat masrafını ailesi karşılayamıyor.