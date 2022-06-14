Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...
ADANA'dan son gelen haber korkunç! Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki genç evinde silahlı saldırıya uğradı. Polis bölgede terk edilmiş motosiklet buldu.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Özbadem, evinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Silah seslerini duyan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Özbadem'i tüfekle vurulmuş halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özbadem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede terk edilmiş halde motosiklet bulan polis, Özbadem'e evinin mutfak penceresinden ateş edildiğini değerlendiriyor.