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Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

ADANA'dan son gelen haber korkunç! Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki genç evinde silahlı saldırıya uğradı. Polis bölgede terk edilmiş motosiklet buldu.

Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Özbadem, evinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

Silah seslerini duyan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Özbadem'i tüfekle vurulmuş halde buldu.

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Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özbadem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Adana'da yaşandı komşuları sesi duyup kapıyı duydu! Korkunç manzara...

Bölgede terk edilmiş halde motosiklet bulan polis, Özbadem'e evinin mutfak penceresinden ateş edildiğini değerlendiriyor.

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