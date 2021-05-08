Adana'da yaşandı! Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi
ADANA'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.’nin kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan Zehra A. (38), büyük şok yaşadı. Levent C.’nin aynı kazada yaralanan Gamze K. ile 1 ay önce nişanlandığını öğrenen Zehra A., “Levent ile 2017'de düğün yapıp evlendik. Mal varlığım olduğu için resmi nikah kıymak istemedim. Gamze'nin ailesiyle konuştuğumda onlar da şaşırdı. Levent'e acısam mı, üzülsem mi bilemedim." dedi.
Levent C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, Levent C. ile yanındaki Gamze K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Levent C. ve Gamze K.'yı çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent C. ile Gamze K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Gamze K.'nın hayatı tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sırasında Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yi eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.'nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. isimli bir kadının olduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine ekipler, Zehra A.'yı arayarak Levent C. ile bir bağlantısı olup olmadığını sordu.
Zehra A.’nın polislere Levent C. ile dini nikahla 4,5 yıldır beraber yaşadıklarını söylemesi üzerine ekipler, eşinin trafik kazası geçirdiğini ve hastanede olduğu bilgisini paylaştı.
Hastaneye gelen Zehra A. haberlere yansıyan kazada yaralanan Gamze K.'nin, birlikte yaşadığı Levent C.’nin yakını olduğunu düşünüp, durumunu sordu. Hastane görevlileri yaralı kadının yakınlarının dışarda olduğunu söyledi. Zehra A., Gamze K.’nin yakınlarıyla konuşunca gerçek ortaya çıktı. Aile Zehra A.’ya Gamze K. ve Levent C.'nin 1 ay önce nişanlandığını söyleyip, fotoğrafları gösterince büyük şok yaşadı.