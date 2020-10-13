Adana'da Ukraynalı turisti korumak isterken canından oluyordu 4 yerinden bıçaklandı
ADANA'da köpek havlaması nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. İddiaya göre, Ukraynalı turist ile bir İngilizce öğretmeni arasında kavga çıktı. Halil İbrahim Yalçın, tartışmaya kadını korumak için dahil olunca öğretmen olduğu söylenen şahıs tarafından 4 yerinden bıçaklandı.
Olay, geçen Pazar günü Beyazevler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Adana’da yaşayan Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets (25), köpeği Daisy'i gezdirdikten sonra kafede oturdu.
Bu sırada kafenin üstünde bulunan apartmanda oturan, isminin Ulaş ve İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi, aşağı inerek Daria ile köpeğinin havlaması yüzünden tartışmaya başladı.
Bu sırada ise Daria, ‘Sana toplum içinde benimle böyle konuşma hakkını kim veriyor? Özür dile’ dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerineyse Ulaş isimli şahıs Daria'yı darp etmeye başladı.
Kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada genç kızın darp edildiğini gören 25 yaşındaki Halil İbrahim Yalçın da olaya müdahale etti. İddiaya göre, genç kızı yumruklayan şahıs 33 CVA 13 plakalı otomobilinden bıçak alıp Halil İbrahim’i sol bacak ve sol kolundan 4 kere bıçaklayıp otomobiliyle olay yerinden kaçtı.