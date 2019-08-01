Adana'da suç şebekesi çökertildi! Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar

Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis İstanbul ve Adana'da yaptığı operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı.