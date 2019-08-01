Adana'da suç şebekesi çökertildi! Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar
Adana'da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla 4’ü kadın 15 kişilik suç şebekesi çökertildi. Şebekenin içinde anne, baba ve iki çocuğunun da olduğu emekli, dul ve yetimleri ağlarına düşürüp kredi çektirdikleri, senet imzalattıkları maaşlarına el koydukları ortaya çıktı.
Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı.
Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.’nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki şatosuna baskın düzenleyen polis evin kapısında bulunan 5 ayrı pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan şatoda sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı.
Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis İstanbul ve Adana'da yaptığı operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı.