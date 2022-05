Adana'da skandal olay! Kolundaki kisti almak yerine iki kez yanlış ameliyat edilip platin takıldı

‘Kolunda kırık vardı’ savunması

1 gün sonra aynı doktora tekrar ameliyat olan Osman Okay’ın bu sefer de koluna platin takıldı ancak yine elindeki kist alınmadı. Ameliyattan sonra koluna platin takıldığını ve kistin halen alınmadığını öğrenen Okay, doktora nedenini sordu ancak doktor genç adama ‘Kolunda kırık vardı, bunları yapmam gerekti’ dedi. Bunun üzerine Okay, avukatı aracılığıyla doktor hakkında şikayetçi oldu. İlk şikayeti reddedilen Okay, tekrar başvuru yaptı ve İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaklaşık 1 yıldır çalışamayan Okay, elindeki kistin halen durmasına rağmen korktuğu için başka bir hastaneye gidemedi.