Adana'da skandal olay! Kolundaki kisti almak yerine iki kez yanlış ameliyat edilip platin takıldı

“Doktor hiçbir cevap vermeden gitti”

Osman Okay, İHA muhabirine psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Ameliyattan sonra kolum omzuma kadar sargıdaydı. Ancak benim sadece elimde bir kist vardı. Benim kolum kesilmiş ve platin takılmış. Ancak bu platin söylenmedi. 15-20 gün sonra tekrar ağrıdan duramadım ve acile gittik. Beni ameliyat eden doktor da orada nöbetçiymiş. Tekrar beni ameliyat edeceğini söyledi. Sabahına ameliyat oldum ve çıktığımda yine kolum sargıdaydı. O zaman da bana yine herhangi bir şey söylemediler. Daha sonra da bana ‘Senin kolun kırıkmış. Ben film çekildiğinde sana bilerek söylemedim’ dedi. Taburcu olacağımız sırada da bana doktor hiçbir cevap vermeden gitti” diye konuştu.