Adana'da seri üretime başlandı! Koronavirüsü öldüren maske üretildi
ADANA’da bir ekip tarafından defalarca yıkandıktan sonra bile koronavirüsü yüzde 96,6 oranında etkisiz hale getiren kumaştan maske ve sağlık çalışanlarının kıyafetinde seri üretime geçildi.
Koronavirüsün aşı çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken de Adana’da ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer ile bir tekstil firması CEO’su Ümit Çelik’in geliştirdiği korona virüsü öldüren kumaş, tüm testleri geçti.
Ekip, İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD - MSL laboratuvarında da onaylattırılan kumaşın üretimini Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda tamamladı. Artık Adana ve birçok ildeki atölyelerde kumaştan maske, sağlık çalışanlarının tulum ve kıyafetleri için seri üretime geçildi.
Covid-19 da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaştan yapılan maskeler 20 yıkamaya kadar tekrar kullanılma özelliğine sahip. 20 yıkama sonrası bile Covid-19 dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın CEO'su Ümit Çelik, kumaşın aslında 20 yıkama sonra bile virüsü öldürdüğünü ancak kullanılan iplerin 20 yıkamaya kadar dayandığını söyleyerek, “Temelde insanların her gün maske bulma problemlerinden yola çıktım. Bu konuyu bir Alman firmasına açtım. İki buçuk ay süren bir çalışma yaptık. Kimyasallar üzerinde çalıştık ve o firmayla bir yere geldik. Daha sonra 2 firma fabrikalarını bize açtı ve biz deneme ürünlerini yaptık. Ardından bu kumaşı tescillemek için yurt dışına ürünümüzü gönderdik ve karşılığını aldık. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada yüzde 99,6 oranında, 20 yıkama sonrasında yüzde 96 oranında virüsü öldürme yeteneğine sahip” diye konuştu.