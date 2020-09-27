Adana'da seri üretime başlandı! Koronavirüsü öldüren maske üretildi

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın CEO'su Ümit Çelik, kumaşın aslında 20 yıkama sonra bile virüsü öldürdüğünü ancak kullanılan iplerin 20 yıkamaya kadar dayandığını söyleyerek, “Temelde insanların her gün maske bulma problemlerinden yola çıktım. Bu konuyu bir Alman firmasına açtım. İki buçuk ay süren bir çalışma yaptık. Kimyasallar üzerinde çalıştık ve o firmayla bir yere geldik. Daha sonra 2 firma fabrikalarını bize açtı ve biz deneme ürünlerini yaptık. Ardından bu kumaşı tescillemek için yurt dışına ürünümüzü gönderdik ve karşılığını aldık. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada yüzde 99,6 oranında, 20 yıkama sonrasında yüzde 96 oranında virüsü öldürme yeteneğine sahip” diye konuştu.