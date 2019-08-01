Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı

Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı

ADANA'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı - Sayfa 1


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir işyerinde etil alkol bulunduğu ihbarını aldı.

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Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı - Sayfa 2

Adrese baskın düzenleyen polis, üzerinde Arapça ve İngilizce 'Zamzam' yazan pet bidonları incelemeye aldı. 

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Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı - Sayfa 3

 Yapılan araştırmada depo sahibi B.Ç.'nin musluk suyunu 'zemzem suyu' diye şişeleyip sattığı ortaya çıktı. 

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Adana'da musluk suyunu 'zemzem' diye satan 1 kişi yakalandı - Sayfa 4

1200 pet şişe imha edildi. B.Ç. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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