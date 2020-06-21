Adana'da Lütfiye, belediye başkanının 'Ev' sözünü tutmasını istiyor
ADANA'da, hasarlı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), sosyal medyadan kendisine söz veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslendi. Evlerinin 3 aydır yapılmadığını öne süren Aslan durumu, 'Daha da dibe battık' diye niteledi.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde yaşayan, 4 çocuk sahibi Halil Aslan ve eski eşi, yaklaşık 17 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Anne, o dönem 3 çocuğunu yanına alarak, ailesinin yanına giderken, 1 yaşında olan kızları Lütfiye ise babasıyla kaldı. İddiaya göre, evde 10 yıl önce çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu ve tavan çöktü. Baba Halil Aslan, evin tavanını çinkoyla kapattırdı ancak maddi durumu yetmeyince tamamını yaptıramadı.
2015 yılında ise tatlıcılık yapan baba Halil Aslan, geçirdiği kalp ve beyin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bu süreçte okulu bırakan Lütfiye Aslan, babasına bakmaya başladı.
Yaklaşık 3 ay önce kaldıkları evin yaptırılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım isteyen Lütfiye Aslan’ın bu çağrısına, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla karşılık verdi.
Belediye başkanı bu paylaşımı yapmıştı: Karalar, mesajında, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" dedi.