Adana'da Lütfiye, belediye başkanının 'Ev' sözünü tutmasını istiyor

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde yaşayan, 4 çocuk sahibi Halil Aslan ve eski eşi, yaklaşık 17 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Anne, o dönem 3 çocuğunu yanına alarak, ailesinin yanına giderken, 1 yaşında olan kızları Lütfiye ise babasıyla kaldı. İddiaya göre, evde 10 yıl önce çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu ve tavan çöktü. Baba Halil Aslan, evin tavanını çinkoyla kapattırdı ancak maddi durumu yetmeyince tamamını yaptıramadı.