Adana'da korkunç kaza! Otomobil alt geçide düştü ölü ve yaralılar var

Kaza, Adana-Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.