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Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var

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Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var

Adana'dan feci bir kaza haberi geldi. Dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler çok feci...

Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen dolmuş, merkez Yüreğir ilçesinde Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

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Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var

Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var

Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var
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