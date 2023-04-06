Adana'da korkunç kaza! Dolmuş durakta bekleyenleri ezdi ölü ve yaralılar var
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Adana'dan feci bir kaza haberi geldi. Dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler çok feci...
Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen dolmuş, merkez Yüreğir ilçesinde Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
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Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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