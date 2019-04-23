Adana'da komşuları şikayet etti ekipler 5. kez eve girdi

Habip Bıyık'ın abisi Cemalettin Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin evin ikinci katında yaşadığını belirterek, "Daha önce kardeşimi uyardık ama bizi dinlemedi. Çöp biriktirmesi nedeniyle ev daha önce de dört kez temizlendi" dedi.