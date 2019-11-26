Adana'da kestane kebap tezgahları kuruldu! Fiyatı kırmızı eti solladı
Adana’da, soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu kurulmasına ama fiyatları adeta cep yakıyor. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılırken fiyatı 50 lira olan kırmızı eti geçti.
Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 15 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 60 liradan satılıyor. Aradaki uçurum fiyat farkından dolayı ise vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor.
Satışlar az
Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde toptancılık yapan Ekrem Öztürk, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, “5 liradan 15 liraya kadar kestane var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Aydın ve Bursa’dan geliyor kestaneler. Satışlarımız ağır gidiyor. Piyasa durgun biraz.
Kestane Eylül ayında satışa çıkıyor Nisan ayına kadar devam ediyor. Hava daha sıcak, kış gelmedi. Geçen yıl bu mevsimlerde kar vardı. Şimdi yüksek kesimlerde bile kar yok. Sobalar tam yandığında satışlar artar” dedi.
Lüks çerez
Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Hüseyin Kavuncuoğlu da, havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ederek, “Şuanda 60 liradan satıyoruz. Alımlar normal. Havaların soğumasını bekliyoruz. Kışın insanlar için bir çerez bu.