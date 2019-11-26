Adana'da kestane kebap tezgahları kuruldu! Fiyatı kırmızı eti solladı

Satışlar az

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde toptancılık yapan Ekrem Öztürk, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, “5 liradan 15 liraya kadar kestane var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Aydın ve Bursa’dan geliyor kestaneler. Satışlarımız ağır gidiyor. Piyasa durgun biraz.