Adana'da kaza yapan gençten ilginç soru
ADANA'da kaza yaptıktan sonra araçta sıkışan sürücü, kendisini görüntüleyen kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkarttı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da kaza yapan ve araçta sıkışan yaralı sürücü, kazayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.
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Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarında meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen gencin yönetimindeki 01 BPD 56 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarparken sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı.
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"Teker koptu, ben buradayım"
Kazanın olduğu bulvar üzerinden geçen kişi ise araçta sıkışan sürücünün yanına giderek cep telefonu ile kaza yerinden görüntü almaya başladı.
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Bunun üzerine araç sürücüsü kazanın şokuyla görüntü çeken vatandaşa, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.
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