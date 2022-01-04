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Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Adana’da iki çocuk, babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu. İlk incelemeye göre baba ve iki oğlunun karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor.

Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Adana’da merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4182 Sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. 

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Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

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Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Adana'da kahreden olay! Baba ve iki küçük çocuğu evde ölü olarak bulundu işte sebebi

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı.

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