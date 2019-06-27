Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde define aramak için evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar - Sayfa 1

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar - Sayfa 2

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

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Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar - Sayfa 3

Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.

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Adana'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar - Sayfa 4

Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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