Adana'da kabul ettiği teklif hayatını kabusa çevirdi: Seni Cemal Kaşıkçı gibi öldürürüz
ADANA'da 64 yaşındaki emekli Ali Acar, 40 yaşındaki rehber öğretmenin teklifi kabul etmesiyle birlikte hayatı kabusa döndü.
64 yaşındaki emekli Ali Acar, 2 sene önce rehber öğretmeni olan N.F. (40) ile tanıştı. İddiaya göre, engelli oğlu olan Acar, bir süre sonra N.F.’ye ‘Bizim oğlana da iş bulamadık’ deyince iddiaya göre N.F., ‘Ben eğitim ve rehabilitasyon merkezi kuracağım. Gel ortak olalım hem para kazan hem de oğlun iş sahibi olsun’ dedi.
Teklifi kabul eden Acar, N.F.’ye belirli aralıklarla toplam 115 bin lira para verdi. Acar ve N.F., merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde Özel Altınkoza Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni açtı. Ancak N.F., merkez açıldıktan sonra da Acar’ın oğlunu işe almadı ve Acar’a herhangi bir ödeme de yapmadı.
3 ay sonra ödeme yapacağını söyledi
Bunun üzerine yaşlı adam parasını alarak ortaklıktan ayrılmak istediğini N.F.’ye söyledi. Genç kadın ise kabul etti ve iddiaya göre 3 ay sonra ödeme yapacağını söyledi. Bu arada N.F., merkezi, arkadaşı olduğu öğrenilen G.E. isimli bir kadına devretti.
Tehdit etmeye başladı
Aradan geçen 6 aya rağmen N.F., Acar’a ödeme yapmayınca yaşlı adam da merkez kurulmadan N.F.’den imzalı olarak aldığı ‘açık senet’i avukatına vererek icra takibi başlattı. Bunun üzerine Acar’ı N.F.’nin dostu olduğunu söyleyen H.B. arayarak tehdit etmeye başladı.