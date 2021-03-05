Adana'da kabul ettiği teklif hayatını kabusa çevirdi: Seni Cemal Kaşıkçı gibi öldürürüz

64 yaşındaki emekli Ali Acar, 2 sene önce rehber öğretmeni olan N.F. (40) ile tanıştı. İddiaya göre, engelli oğlu olan Acar, bir süre sonra N.F.’ye ‘Bizim oğlana da iş bulamadık’ deyince iddiaya göre N.F., ‘Ben eğitim ve rehabilitasyon merkezi kuracağım. Gel ortak olalım hem para kazan hem de oğlun iş sahibi olsun’ dedi.