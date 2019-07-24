Adana'da hamile kediyi Pitbull'a parçalattılar twitter ayağa kalktı

Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbul cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesinde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı. Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbul saldırınca kaçtı.