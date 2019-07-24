Adana'da hamile kediyi Pitbull'a parçalattılar twitter ayağa kalktı
ADANA'da 3 kişi sokakta yakaladıkları gebe kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalattılar. O anların dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıkınca olay twitterda 'PitbullYasaklansın' kampanyası başlatıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbul cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesinde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı. Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbul saldırınca kaçtı.
Kedinin Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu.
Hamile kedinin pitbulla parçalattırıldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu'ya götürdü.
Pitbull cinsi köpeğin kediyi parçaladığı görüntülerin videosu
Adana'da 3 gencin yarattığı bu vahşet tepki çekti. İnfial uyandıran görüntüler izleyenleri isyan ettirirken, Twitter'da 'PitbullYasaklansın' başlıklı etiket açıldı. TT listesine giren korkunç olaya ilişkin kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla, köpeğe değil sahibine ceza verilmesini savundular. İşte Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları.