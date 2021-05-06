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Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

İhlas Haber Ajansı
Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

ADANA'da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden koruma polisinin cenazesi, memleketine uğurlandı. Polisin eşinin gözyaşları yürekleri dağladı.

Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

Adana Valisi Süleyman Elban'ın yakın koruma ekibinde polis memuru Hakan Bolat (29) sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bolat için bugün öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve meslektaşları katıldı.

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...

Hakan Bolat'ın eşi Seda Bolat’ın gözyaşları yürekleri dağladı.

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