Adana'da gözyaşları sel oldu acı detay ortaya çıktı! Meğer 10 yıl önce...
ADANA'da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden koruma polisinin cenazesi, memleketine uğurlandı. Polisin eşinin gözyaşları yürekleri dağladı.
Adana Valisi Süleyman Elban'ın yakın koruma ekibinde polis memuru Hakan Bolat (29) sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bolat için bugün öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve meslektaşları katıldı.
Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Bolat'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.
Hakan Bolat'ın eşi Seda Bolat’ın gözyaşları yürekleri dağladı.