Adana'da genç kızın uyuşturucu krizi tuttu kendini bıçakla banyoya kilitledi
ADANA'da uyuşturucu bağımlısı genç kızın krizi tuttu. Nurten M. (26), annesinden uyuşturucu parası alamayınca evdeki eşyaları kırıp, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini banyoya kilitledi. Anne ve abla o sırada dışarıda gözyaşlarına boğulup 'lanet olsun şu uyuşturucuya' diyerek isyan etti.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde bedensel engelli kızı Gamze M. (34) ile birlikte yaşayan Gülçin Akyatan’ın diğer kızı Nurten M., yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı.
Zaman zaman uyuşturucu krizine giren ve annesiyle ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten M.'nin, uyuşturucu parası almak için ailesini defalarca tehdit ettiği iddia edildi.
Günün belirli saatlerinde uyuşturucu krizine giren Nurten M.’nin tehditleri nedeniyle anne Gülçin Akyatan ile diğer kızı Gamze M., diken üstünde yaşadığını ifade etti.
Dün sabah saatlerinde yine uyuşturucu krizine giren Nurten M., annesinden para istedi. Annesi bu isteğini reddedince sinirlenen Nurten M., evdeki eşyaları kırdı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.