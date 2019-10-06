Adana'da genç kız gölde boğuldu
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde bir genç kız boğuldu. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı ise çevredeki vatandaşlar tarafından ip atılarak sudan çıkarıldı.
ADANA merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile gölü seyrederken düştü.
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Bunun üzerine Sefa İ., hiç düşünmeden arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı.
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Sefa İ., bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.
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Sefa İ. de boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar göle ip attı.
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