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Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü

Adana'dan feci bir kaza haberi geldi. Otoyolda köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü

Er Ahmet Cavlak (67) yönetimindeki tır, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprünün ayağına çarptı.

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Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü

Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

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Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü
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