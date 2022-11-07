Adana'da feci kaza! TIR'ın haline bakın sürücü olay yerinde öldü
Anadolu Ajansı
|
Adana'dan feci bir kaza haberi geldi. Otoyolda köprü ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Er Ahmet Cavlak (67) yönetimindeki tır, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprünün ayağına çarptı.
15
Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.
25
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.
35
45