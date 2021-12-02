Adana'da eski sevgili dehşeti! Önce tabancayla yaraladı ardından usturayla saldırdı

Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan ev kadını A.O., 2017’de bir arkadaşı aracılığıyla S.B. ile tanıştı. İkili kısa sürede sevgili oldu. İddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan S.B. ilişkilerinin henüz başında kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle 5 ay sonra ilişkiyi bitiren A.O. eski sevgilisinden kurtulamadı.