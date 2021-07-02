Adana'da eşini rezidansta bıçakla öldüren kadın: Kıskanıp, beni dövüyordu

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. İzel Erdeve’den de 4 yaşında kızı olan Okan Erdeve, 30 Haziran’da, kahvaltı sırasında cep telefonuyla ilgilenen eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştı.