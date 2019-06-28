Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

ADANA’da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı - Sayfa 1

Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı - Sayfa 2

Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi. 

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Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı - Sayfa 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı. 

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Adana'da dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı - Sayfa 4
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