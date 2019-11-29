Adana'da dehşet görüntüler! Kimse engel olamadı kapıcıyı böyle vurdu

Olay merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin (27), kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.